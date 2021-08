Nach Unfall im Vereina-Tunnel: Die Ursache ist noch unklar

Am Samstag streiften einander ein Personen- und ein Autozug im Vereinatunnel.

Beim Autoverlad Vereina wurden Reisende am vergangenen Samstag auf eine Geduldsprobe gestellt. Am Nachmittag, kurz nach 13.15 Uhr, kam es im Vereinatunnel zu einem Bahnunfall. Wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden heisst, kam es zwischen einem Autozug und einem Personenzug zu einer Streifkollision. Während drei Stunden wurde der Personenverkehr im Tunnel unterbrochen.