«Sein Gesundheitszustand ist schrecklich»

Schon früh wusste Chatochow seine ungeheure Körperfülle und immense Kraft einzusetzen. Er nahm an Sumo-Ringkämpfen, aber auch an Armdrück-Wettbewerben teil. Und wurde stetig dicker.

Immer wieder wurde spekuliert, ob Chatochows Fettleibigkeit auf eine Vernachlässigung seiner Eltern zurückzuführen sei. Seine Mutter, selbst Krankenschwerster, wehrte sich dagegen. «Er wächst eben, nach oben und in die Breite. Was soll ich dagegen tun? So ist er so, so hat Gott ihn geschaffen.»