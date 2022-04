Reinach BL – «Das Ding steht auf einem Kinderspielplatz und die Schwalben kacken davor»

Ein Mehlschwalbenhaus gibt in der Baselbieter Gemeinde zu reden. Ende März wurde dieses mitten auf einem Spielplatz an der Leymenstrasse errichtet. Bei Anwohnenden kommt dieses Geschenk gar nicht gut an. «Falscher Platz, wenn man mich fragt. Hat nicht wirklich etwas auf einem Spielplatz verloren», nervt sich eine Reinacherin auf Facebook. Nicht allein die Ästhetik ist manchen ein Dorn im Auge. Ein anderer bemerkt sarkastisch: «Das Ding steht auf einem Kinderspielplatz und die Schwalben kacken davor und nicht im Nest drin. Davor steht noch eine Bank zum Sitzen, perfekt gelöst.»

So naheliegend die Befürchtung ist, dass Mehlschwalben bald den Spielplatz verkoten, ist sie auch wirklich berechtigt? «Gemäss unseren Erfahrungen gelingt ein Nebeneinander von Menschen und Mehlschwalben hervorragend», sagt Michael Schaad von der Vogelwarte Sempach. «Verschiedene Mehlschwalbenhäuser an stark belebten Orten wurden von Mehlschwalben besiedelt. Uns wäre nicht bekannt, dass es in vergleichbaren Fällen zu Problemen wegen des Vogelkots gekommen wäre», so Schaad.