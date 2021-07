Bis zu 5 Jahre Haft - Das droht Covid-Zertifikat-Fälschern

Wer sich impfen liess, in den letzten 180 Tagen an Corona genesen ist oder negativ getestet wurde, erhält in der Schweiz ein Corona-Zertifikat. Laut dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) ist dieses fälschungssicher. Weil manche Länder für die Einreise ein Covid-Zertifikat verlangen, ist die Nachfrage gross. Nicht jeder ist aber bereit, für die PCR-Tests in die Tasche zu greifen. Gleichzeitig sinkt in der Schweiz die Nachfrage nach Impfterminen. Wer sich nicht impfen oder testen lassen will oder kann und trotzdem ein Zertifikat möchte, kommt auf illegalem Weg an eine Fälschung: So locken Kriminelle etwa auf Telegram oder im Darknet mit angeblich echten Covid-Zertifikaten. Die «NZZ am Sonntag» berichtete ebenfalls von einem «blühenden Handel mit gefälschten Dokumenten». Und im Darknet gekaufte EU-Impfzertifikate sind auch in der Schweiz gültig und nicht als Fälschung erkennbar, wie «Watson» schreibt.