Zertifikatsbetrug in Schaffhausen - Das droht den Personen, die ein Fake-Zertifikat gekauft haben

Das sagt Peter Sticher, Erster Staatsanwalt Kanton Schaffhausen, zum hundertfachen Zertifikatsbetrug in Schaffhausen.

Er sitzt in U-Haft.

In Schaffhausen wurde ein hundertfacher Zertifikationsbetrug aufgedeckt.

Ein 20-jähriger Impfzentrum-Mitarbeiter soll Hunderte Impfzertifikate gefälscht und verkauft haben. Die Staatsanwaltschaft hat wegen mehrfacher Urkundenfälschung ein Verfahren eröffnet. Doch was droht Personen, die ein gefälschtes Corona-Zertifikat kaufen und benutzen? Wie Rechtsanwalt Martin Steiger sagt, riskieren auch Käuferinnen und Käufer sich wegen Urkundenfälschung strafbar zu machen. «Strafbar kann bereits sein, wenn man sich eine rechtliche erhebliche Tatsache, hier den Impfstatus, unrichtig beurkunden lässt, ohne das Zertifikat danach zu benutzen.»

Je nach Verhalten der Käuferinnen und Käufer komme auch eine Strafbarkeit wegen Körperverletzung oder Verbreiten menschlicher Krankheiten in Frage. Bei HIV-Infektionen zumindest pflege das Bundesgericht eine strenge Rechtsprechung. «Für entsprechende Strafverfahren müsste in der Schweiz allerdings ein wirksames Contact-Tracing stattfinden, was nicht der Fall ist», sagt Steiger.