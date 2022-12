Bundesgerichtsurteil: Das droht dir, wenn du in Zukunft rechts überholst

Keine Gefährdung für Verkehrsteilnehmende

Bisher wurde Rechtsüberholen auf der Autobahn als schwere Widerhandlung im Strassenverkehr bewertet und der Ausweis für mindestens drei Monate entzogen. Auf den 1. Januar 2021 hat der Bundesrat die Bussenliste für Übertretungen in der Ordnungsbussenverordnung (OBV) angepasst. Demnach wird Rechtsüberholen durch Ausschwenken und Wiedereinbiegen auf Autobahnen und Autostrassen mit mehreren Fahrstreifen mit einer Busse von 250 Franken bestraft. Der Ausweisentzug wurde in der Praxis als zu hart bewertet. Das Urteil kommt am selben Tag, an dem der Bundesrat Massnahmen in die Vernehmlassung geschickt hat, die gegen Autoposer vorgehen und den Verkehrslärm mindern sollen.