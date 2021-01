20M

Darum gehts Der Sturm aufs Kapitol durch Trump-Anhänger hat für Trump Folgen.

Am Montag wollen Demokraten die Amtsenthebung einleiten.

Falls sie Erfolg haben, müsste Donald Trump auf Privilegien verzichten.

Mit seinem Abtritt am 20. Januar ist die Sache noch nicht ausgestanden.

Laut Experten kann auch ein Ex-Präsident noch «impeached» werden.

Für US-Präsident Donald Trump wird die Luft nach dem Sturm auf das Kapitol dünner: Twitter sperrte seine Accounts, gewichtige Parteifreunde wenden sich von ihm ab, sogar Vize Mike Pence schliesst es nicht aus, ihn für amtsunfähig zu erklären.

Eine Möglichkeit, Trump schon vor Ende seiner regulären Amtszeit am 20. Januar aus dem Amt zu hieven, bietet der 25. Verfassungszusatz. Dazu müssten Vizepräsident Pence sowie das Kabinett die Amtsunfähigkeit feststellen. Nancy Pelosi hat Pence 24 Stunden Zeit dafür gegeben. Laut «CNN» hat sich Pence noch nicht festgelegt. Offenbar will er sich die Massnahme aufsparen, sollte Trump noch «instabiler» werden.

Demokraten bereiten Impeachment vor

Bereits angekündigt haben Demokraten, sowie auch einige Republikaner, den zweiten Hebel, um Trump loszuwerden: ein sogenanntes Impeachment-Verfahren. Am Samstag erklärte die demokratische Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, Donald Trump müsse zur Rechenschaft gezogen werden. Auf eine Abstimmung über eine Amtsenthebung legte sie sich aber nicht fest. Dennoch rief sie die Abgeordneten ihrer Partei auf, darauf vorbereitet zu sein, «in dieser Woche nach Washington zurückzukehren».

Führend bei der Ausarbeitung des Impeachment-Vorstosses ist der demokratische Abgeordnete David Cicilline (D / Rhode Island). Laut eigenen Angaben hat die Gruppe inzwischen über 190 Unterstützer. Im Repräsentantenhaus liegt die einfache Mehrheit bei 218 Stimmen. Das Impeachment-Verfahren wollen die Demokraten am Montag einleiten.

Hohe Hürde im Senat

So könnte bis Mittwoch eine Abstimmung über Anklagepunkte gegen Trump erfolgen – genau eine Woche vor der Vereidigung des neuen Präsidenten Joe Biden. Werden die Anklagepunkte vom Haus verabschiedet, könnten sie für einen Prozess an den Senat weitergeleitet werden. Dort ist die Hürde für das Impeachment jedoch höher: Es braucht eine Zwei-Drittel-Mehrheit. Ein Prozess im Senat könnte frühestens am 20. Januar beginnen, dem Tag der Vereidigung Joe Bidens.

Für Donald Trump könnte das Impeachment jedoch weitreichende Folgen haben. Denn eine Amtsenthebung ist laut Rechtsexperten auch nach seiner Abdankung möglich, wie Rechtsexperten der «New York Times» erklärten. Das käme dann auf Trump zu:

Keine Kandidatur 2024

Trump liess durchblicken, dass er 2024 wieder für das Präsidentenamt kandidieren könnte. «Wir versuchen, nochmals vier Jahre zu schaffen. Ansonsten sehe ich euch in vier Jahren», soll er an einer Weihnachtsparty gesagt haben. Nach einer Amtsenthebung könnte ihn der Senat in einer Abstimmung von der Möglichkeit ausschliessen, jemals wieder das Präsidentenamt zu bekleiden. Dafür wäre eine einfache Mehrheit im Senat nötig. Wie die «New York Times» schreibt, ist dies auch für viele Republikaner eine ansprechende Option, um ihre eigenen Kandidaturen zu sichern.

Keine Rente

Der «Former President Act» legt fest, dass jeder ehemalige US-Präsident eine lebenslange Rente erhält. Diese liegt aktuell bei 219’000 Dollar pro Jahr. Sie entfällt bei Präsidenten, die des Amtes enthoben wurden. In keinem Fall tangiert würden die Kosten für Trumps Sicherheitsdispositiv. Die Höhe dieser Kosten ist unbekannt, Schätzungen gehen aber von rund 1,1 Millionen Dollar pro Jahr aus.

Keine Gelder für Mitarbeitende