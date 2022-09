Ultrarechte Ministerpräsidentin: Das droht Italien unter der Führung von Postfaschistin Giorgia Meloni

1 / 7 Die ultrarechte Postfaschistin Giorgia Meloni (45) setzte sich gegen den Sozialdemokraten Enrico Letta durch. Meloni steht kurz davor, die erste Ministerpräsidentin Italiens zu werden. REUTERS Giorgia Meloni will die illegale Migration bekämpfen. Grenzkontrollen und Landessperren sollen den Menschenhandel aus Nordafrika stoppen. AFP Wie Meloni Anfang August in einem Radiointerview sagte, könne die Migration aus Nordafrika am besten verhindert werden, indem Boote aus diesen Ländern von der Abfahrt abgehalten oder notfalls blockiert würden. REUTERS

Italien hat gewählt: Giorgia Meloni wird wohl die neue Ministerpräsidentin. Die Postfaschistin setzte sich gegen den Sozialdemokraten Enrico Letta durch. «Würde und Stolz» wolle die 45-Jährige den Italienerinnen und Italienern zurückgeben, teilte sie nach dem grossen Erfolg mit. Ein 40-seitiges Dokument zeigt ihre politische Agenda.

Grenzkontrollen und Seeblockaden

Giorgia Meloni will die illegale Migration bekämpfen. Grenzkontrollen und Seeblockaden sollen den Menschenhandel aus Nordafrika stoppen. «Meloni will keine Immigranten aus Drittstaaten», sagt Politologe Jonathan Slapin. «Für Personen aus Nicht-EU-Staaten wird es demnach extrem schwierig, in Italien Asyl zu erhalten.» Wie Meloni Anfang August in einem Radiointerview sagte, könne die Migration aus Nordafrika am besten verhindert werden, indem Boote aus diesen Ländern von der Abfahrt abgehalten oder notfalls blockiert würden. Zudem macht sie sich für eine Überarbeitung des Dublin-Abkommens stark. Flüchtlinge sollen anders auf die europäischen Länder verteilt werden und nicht mehr nur dort Asyl beantragen dürfen, wo sie ankommen. Italien ist aufgrund der grossen geografischen Lage stark davon betroffen. Aufgenommene Migranten sollen in ihrer sozialen und beruflichen Eingliederung stärker gefördert werden.

Traditionelle Werte und Rollenbilder

Giorgia Meloni vertritt ein stark konservatives Familienbild. Traditionelle Werte und Rollenbilder stehen im Vordergrund, für die LGBTIQ-Community und Gender-Abstufungen hat sie wenig Verständnis. «Für Meloni stehen die drei Werte Gott, Familie und Nation im Vordergrund», sagt Slapin. «Sie gibt sich einerseits zwar als starke Frau, die nur mit der Politik angefangen habe, weil ihr ein Mann sagte, sie könne das nicht, andererseits sieht sie Frauen aber in der Verantwortung, die Kinder grosszuziehen und zu Hause zu bleiben, während der Mann arbeitet.» Adoption durch homosexuelle Paare und jegliche Formen der Leihmutterschaft lehnt Meloni entschieden ab. Bezüglich Abtreibungen will Meloni diese nicht verbieten, jedoch Massnahmen fördern, die Frauen von ihrer Entscheidung abzutreiben abbringen könnten. Im Interesse des Kindes soll die «Vorbeugung» von Schwangerschaften gefördert werden. Ein Fonds soll zudem alleinstehende Frauen in wirtschaftlichen Schwierigkeiten unterstützen, ihre Schwangerschaft zu Ende führen zu können.

Einführung des Präsidialsystems