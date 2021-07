Hochwasser und Murgänge - Das droht uns durch den anhaltenden Regen

1 / 9 Der Wasserspiegel der Schweizer Gewässer steigt immer weiter an. 20min/Matthias Spicher «Die Lage wird sich verschärfen», so Andreas Helbling , Experte beim Bundesamt für Umwelt. Privat Vielerorts drohen Flüsse überzulaufen. 20min/News-Scout

Darum gehts Wegen starker Niederschläge ist diese Woche die Gefahr für Überschwemmungen und Schlammlawinen gross.

Die Zentralschweiz und das Berner Oberland sind besonders gefährdet.

Vielerorts werden Sicherheitsmassnahmen vorgenommen.

BAFU-Experte Andreas Helbling erwartet Ende Woche Wasserhöchststände.

Herr Helbling, die Meteorologen haben erneut intensiven Dauerregen prognostiziert. Mit welchen Konsequenzen müssen wir rechnen?

Wir erwarten, dass F l üsse und Seen stark ansteigen werden. Durch die wiederholten Niederschläge wird sich die Lage verschärfen, wodurch wahrscheinlich Ende der Woche die Höchststände erreicht werden. In den Regionen Vierwaldstättersee und Thunersee erwarten wir die grössten Überschwemmungen: Für beide Gebiete haben wir Stufe 4 von 5 , also grosse Gefahr für Überschwemmungen , ausgerufen. Bei vielen weiteren Gewässern beurteilen wir die Gefahr für Hochwasser als erheblich oder mässig (Stufe 2 oder 3). Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass wir Hochwasserwarnstufe 4 vermehrt ausrufen müssen, denn gerade bezüglich Schwerpunkt und Menge der Niederschläge am Donnerstag und Freitag gibt es ein paar Tage vor dem Ereignis noch viele Unsicherheiten.

Welche Probleme könnten uns neben Überschwemmungen erwarten?

Auch Murgänge und Rutschungen werden ein Thema sein, gerade da wir diese Woche gewittrige n Regen mit hohen Niederschlagsintensitäten haben werden. In der Region Obergoms, im Gotthardgebiet und im westlichen Nordtessin ist das Potenzial dafür am grössten, denn dort werden die grössten Niederschläge erwartet. Aber auch in vielen anderen Gebieten können Rutschungen entstehen. Leider sind diese relativ schlecht vorhersehbar.

Welche Sicherheitsmassnahmen werden zurzeit in den Risikogebieten vorgenommen?

Beim Thunersee und Vierwaldstättersee hat man Massnahmen zur Seeregulierung umgesetzt: Beispielsweise mittels Schleusen, mit denen der Seestand vor dem Ereignis möglichst abgesenkt wird. An der Aare in Bern wurden sogenannte Schlauchdämme aufgestellt. Zudem sind in den Gefahrengebieten Einsatzkräfte auf Pikett, so dass in Notsituationen umgehend entsprechende Handlungen eingeleitet werden können.

Wie kann ich mich als Privatperson schützen?

Informieren Sie sich über die aktuelle Gefahrenlage, zum Beispiel auf naturgefahren.ch oder Alertswiss. Meiden Sie in erster Linie hochwasserführende Flüsse. Je nachdem, wo man wohnt, macht es ausserdem Sinn, Wertgegenstände aus den Kellern zu nehmen: Berner innen und Berner , die in bestimmten Quartieren an der Aare wohnen, sind dies beispielsweise gewohnt. Sollten Überschwemmungen oder Schlammlawinen auftreten, ist es essenziell, sich an die Weisungen der Einsatzkräfte zu halten. Abgesperrte Strassen oder Gebiete dürfen auf keinen Fall betreten werden.

Wann werden wir in den Flüssen und Seen wieder ohne Risiko baden können?

Ab dem Wochenende ist eine Beruhigung wahrscheinlich. Bis sich aber die Wasserstände wieder normalisiert haben, wird es eine Weile dauern. Wenn sich das Wetter ab dem Wochenende bessert und Niederschläge danach ausbleiben, wird es rund eine Woche dauern, bis wir wieder gefahrlos in den Seen und Flüssen unterhalb der Seen baden können.

Unwetterwarnungen in der Schweiz Wo informiere ich mich über aktuelle Unwettergefahren? Auf Alert Swiss findest du alle Warnungen zu Katastrophen und Notlagen in der Schweiz. Der Dienst des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz ist auch als App verfügbar. Push-Mitteilungen informieren über aktuelle Gefahren in deiner Nähe.

Aktuelle Gefahren und Handlungsempfehlungen findest du ausserdem auf der Webseite Naturgefahren des Bundes.

Gesamtschweizerische Informationen zu potenziellem Hochwasser sind in der Hochwasser-Risikokarte des Bundesamtes für Umwelt einsehbar.