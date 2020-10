Die Moderatoren Daniel Hartwich und Sonja Zietlow reisen weder nach Australien noch nach North Wales: Das Dschungelcamp wird heuer in Deutschland produziert.

Das vermeldet der RTL-Chef am Donnerstagmittag, nachdem deutsche Medien von einer Absage berichtet hatten.

Wegen der steigenden Corona-Zahlen disponiert RTL nun kurzfristig noch einmal um: Die neue Staffel soll in Deutschland stattfinden.

Das Dschungelcamp 2021 sollte in North Wales produziert werden.

«Dschungelcamp wird abgesagt», meldet die «Bild»-Zeitung am Donnerstagmittag. Wenig später berichtigt RTL auf seiner Website: «Liebe Kakerlakenfreunde, der Dschungel ist nicht abgesagt, es wird auch 2021 eine Dschungelshow stattfinden», lässt sich RTL-Chef Jörg Graf zitieren. «Die aktuelle Corona-Lage zwingt uns, tagtäglich am Konzept zu arbeiten, um das für alle Beteiligten sicher hinzubekommen.

Tatsächlich wird die neue Staffel von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» nicht wie geplant in einer Burg in Wales gedreht. Wegen der rasant steigenden Corona-Zahlen bleiben die Reality-TV-Macher heuer in Deutschland.