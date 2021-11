Corona-Variante Omikron: Das Dschungelcamp in Südafrika steht auf der Kippe

Nach der Ersatzshow in Köln soll «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» nun erstmals in Südafrika stattfinden. Die Virusvariante Omikron könnte diese Pläne jedoch zunichtemachen.

Darum gehts In Südafrika sorgt aktuell die Omikron-Variante des Coronavirus für Besorgnis.

Dies könnte sich auch negativ auf das kommende Dschungelcamp im Januar auswirken.

«Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» soll nämlich ab Januar 2022 im südafrikanischen Swadini Nationalpark stattfinden.

Reality-Dauerbrenner «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» konnte dieses Jahr Corona-bedingt nicht wie gewohnt im australischen New South Wales stattfinden. In den Kölner Studios wurde deshalb ein enttäuschendes Spezial aufgezeichnet. Ab Januar soll das Dschungelcamp jedoch wieder in seiner vollen Pracht ausgetragen werden – und zwar erstmals in der südafrikanischen Wildnis.

So wurde der Swadini Nationalpark am Blyde River Canon zur neuen Location erklärt. Die aktuelle Lage der Pandemie könnte dem jedoch im Weg stehen. Ausgerechnet in Südafrika wurde vergangenen Donnerstag die Entdeckung einer neuen Variante des Coronavirus bekanntgegeben. B.1.1.529, auch genannt Omikron, sorgt aktuell für grosse Besorgnis. Die Virusvariante hat insgesamt 32 Mutationen im Spike-Protein, dadurch könnte die Schutzwirkung bei Geimpften und Genesenen tiefer sein.

Erste europäische Länder haben bereits Massnahmen ergriffen. So auch Deutschland, das Südafrika zum Virusvariantengebiet erklärt und den Flugverkehr damit eingeschränkt hat. Doch was bedeutet dies nun für das Dschungelcamp?

RTL hält weiterhin an Südafrika fest

Laut «Bild» soll bei der TV-Produktion «grosses Drama» herrschen und bereits ein Krisenmeeting stattgefunden haben. Dort sei beschlossen worden, die Planung fürs Südafrika-Camp einzustellen. Dies, obwohl nach Weihnachten bereits ein Grossteil der Crew für die Vorbereitung der RTL-Show hätte nach Südafrika fliegen sollen.

Aktuell werde nun über eine Alternative diskutiert. Laut der deutschen Zeitung gäbe es drei mögliche Szenarien. So könnte wie schon vergangenen Januar als Trostpflaster eine Ersatzshow in den Kölner Studios aufgezeichnet werden. Denkbar wäre auch, dass die Produktion nach Wales verlegt wird, wo auch aktuell das britische Dschungelcamp ausgetragen wird. Eine weitere Option, wenn auch unwahrscheinlich, wäre es, das Camp wie in Zeiten vor Corona in Australien zu drehen.

Der Sender selbst lässt in einem Statement verkünden, dass weiterhin mit Südafrika geplant werde – «aber natürlich unter Beobachtung der aktuellen Entwicklungen». So werde sich erst in den kommenden Wochen zeigen, wie gefährlich die Mutation tatsächlich sei. Mehrere deutsche Medien bezweifeln jedoch, dass eine Austragung in Südafrika möglich sein wird.