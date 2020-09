Ciriaco Sforza tritt am Donnerstagabend in der EL-Quali zu seinem ersten Pflichtspiel für den FCB an.

Anfang September präsentierte der FCB nach turbulenten Wochen den neuen Coach, der wieder Ruhe in den Verein bringen soll. Ciriaco Sforza, einer der besten Schweizer Fussballer der Geschichte und ein Trainer, der als hervorragender Ausbildner gilt und zuletzt beim FC Wil hoch gelobt wurde. Mit dem 50-Jährigen will Basel wieder YB ärgern – und selbstverständlich auch in der Europa League bestehen.

Transfer-Zückerchen für Osijek

Wie das geht, weiss der kroatische Startrainer aus Erfahrung. Zuletzt stand er bei Dinamo Zagreb an der Seitenlinie und gewann in zwei Saisons zweimal die Meisterschaft und einmal den Cup. Nur wegen Lohndifferenzen musste er bei Zagreb überhaupt gehen. Osijek – seit 1999 ohne Trophäe – nahm ihn dann mit Handkuss unter Vertrag.

Nun kommt es am Donnerstagabend in Kroatien zum Aufeinandertreffen der beiden Trainer, in die grosse Hoffnungen gesetzt werden. Für Sforza wird es das erste Pflichtspiel mit dem FCB, Bjelica stand in der Meisterschaft schon einmal an der Seitenlinie von Osijek und fuhr mit dem Team einen souveränen 3:0-Sieg ein.