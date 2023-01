Live Ski-Weltcup: Fährt Wendy Holdener beim Slalom von Flachau aufs Podest?

Nach 6 von 10 Rennen führt Mikaela Shiffrin die Slalomwertung mit über 100 Punkten vor Wendy Holdener an. Kann die Schweizerin den Rückstand heute verkürzen? Oder ist die Reihe heute möglicherweise an Petra Vlhova? Diese wartet bislang noch auf ihren ersten Weltcupsieg in dieser Saison.