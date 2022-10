Musiker Ckay: «Das Dümmste, was ich für Liebe getan habe, war, jemandem treu zu sein» 

Im Interview mit 20 Minuten spricht der 27-Jährige über Liebe, Musik und seinen Besuch in der Schweiz.

Sänger Ckay ist mit einer neuen Single und neuem Album wieder am Start.

Thematisch handeln die zwölf Songs unter anderem von seinem verrückten Liebesleben. «Wenn ich meine Romanzen danach beurteile, wie sie geendet haben, war der Titel kristallklar.» Aktuell ist der 27-Jährige verliebt, wie er zugibt. Dennoch sei er nicht mehr bereit, alles aus Liebe mit sich machen zu lassen oder gar alles zu verzeihen. Das musste er schmerzlich aus seiner Vergangenheit lernen. «Das Dümmste, was ich für Liebe getan habe, war, jemandem treu zu sein, obwohl es die Person mir gegenüber nicht war.»

Seinen Schmerz verarbeitete er anschliessend, wie es sich für einen Singer-Songwriter gehört, in seinen Texten. «Die sind alle biografisch», gesteht er. Trotz einer neuen Liebe schlägt das Herz des gebürtigen Nigerianers jedoch stets nur für eins: sein Heimatland. «Afrika hat mich zuerst geliebt.»

Erster Besuch in der Schweiz

Ckay wurde in der nigerianischen Stadt Kaduna geboren. Von seinem Vater, der als Chordirigent in der lokalen Kirchengemeinde arbeitete, lernte er das Klavierspielen, das Produzieren brachte er sich mit der Musiksoftware FL Studio (ehemals Fruity Loops) selber bei – mit Erfolg. Als erster afrikanischer Künstler hatte er zwei Tracks zeitgleich in den Top 20 der Spotify Global Weekly Charts, er war Nummer eins der Global Youtube Music Charts sowie der Global Shazam Charts.