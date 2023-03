Feministischer Jodelchor : Das «Echo vom Eierstock» macht Jodeltexte fit für heute

Eine Frauengruppe hat in Nidwalden einen feministischen Jodelchor gegründet. Ziel ist es, die in traditionellen Liedern enthaltenen Themen zu diskutieren und sie an das heutige Weltbild anzupassen.

1 / 3 «Echo vom Eierstock» ist der erste feministische Jodelchor der Schweiz. Echo vom Eierstock Ziel des Chors ist es, traditionelle Jodellieder zu ändern und veraltete Ausdrücke für die Öffentlichkeit verständlicher zu machen. Corinne Odermatt Der feministische Jodelchor wird an den Stanser Musiktagen im April 2023 teilnehmen. Es wird bald eine Reihe von Veranstaltungen angekündigt, die im Herbst stattfinden sollen. Echo vom Eierstock

Darum gehts: Einige Frauen haben den ersten feministischen Jodelchor unter dem Namen «Echo vom Eierstock» im Kanton Nidwalden gegründet.

Ziel des Chors ist es, die sexistischen Texte der traditionellen Jodellieder zu ändern.

Der Frauenchor besteht nun aus 45 Sängerinnen.

Der Jodelchor wird an den «Stanser Musiktagen» im April 2023 auftreten.

Naturjodel und Jodel gelten als die charakteristischsten Gesangsformen der Schweiz. Derzeit jodeln etwa 20’000 Menschen, meist in Chören, aber auch in kleineren Gruppen oder sogar einzeln. Es gibt jedoch eine Gruppe von Frauen im Kanton Nidwalden, die das traditionelle Jodeln aufmischen will.

«Die Texte der Jodellieder sind längst nicht in der neuen Zeit angekommen: Noch immer werden die guten alten Zeiten besungen, wo die Frauen entweder herzige Geschöpfe, äs liebs Müeti oder böse Gattinnen waren», sagt Elena Kaiser, Initiantin und Präsidentin des Chors «Echo vom Eierstock», der nach eigenen Angaben erste feministische Jodelchor.

Manchmal werden ganze Lieder geändert, manchmal nur Teile davon

«Die Idee entstand am Frauentrychle 2021, welches vom feministischen Kollektiv Nidwalden organisiert wurde», sagt Kaiser. Die Idee eines feministischen Jodelchörlis geisterte schon länger im Kopf der Gründerin herum und ganz zufällig hat bei dieser Gelegenheit eine Gruppe von Frauen laut gedacht, wie toll es sein würde, zusammen auf dem Dorfplatz zu juizen. «Das Chörli ist dann ein echter Jodelchor geworden. Zuerst als Versuchsprojekt ohne Ambitionen, und nun seit Herbst 2022 als Projektchor mit konkreten Zielen».

Das Hauptziel des Chors: «Wir wollen eine Diskussion über sexistische Texte in Jodelliedern entfachen», sagt Kaiser. Aber: «Wir ändern gar nichts an der Art, wie in der Schweiz gejodelt wird. Wir passen lediglich Texte und Passagen so an, damit diese in die heutige Zeit passen und für uns singbar werden.»

Ausserdem werden die Texte der Lieder nicht immer verändert: «Wir haben Lieder im Repertoire, die wir komplett im Original singen.» Andere Texte werden komplett umgeschrieben, in anderen werden nur Passagen angepasst, entweder um sexistische Begriffe zu streichen oder um veraltete Ausdrücke verständlich zu machen.

Hier ein Beispiel, wie das Jodeln von den Sängerinnen von «Echo vom Eierstock» neu interpretiert wird. Echo vom Eierstock

Neue Projekte auf dem Weg

«Obwohl wir uns bei den Proben nur kurz getroffen haben, ist etwas Tolles entstanden. Wir sind sehr positiv überrascht über den grossen Zulauf von Sängerinnen und vom positiven Interesse allgemein», sagt Kaiser. Bald werden die Sängerinnen vom «Echo vom Eierstock» bei den Stanser Musiktagen auftreten.

Was die Zukunftspläne betrifft, so plant der Chor zunächst eine Erweiterung seines Repertoires, woraufhin eine Reihe von Auftritten für den Herbst angekündigt werden soll. Eines ist aber sicher: «Echo vom Eierstock» will nicht nur ein feministischer Chor bleiben, sondern auch ein Frauenchor, also reserviert für Frauen und solche, die sich als Frauen fühlen. «Wer uns fragt, warum das so ist, dem antworten wir, dass die gleiche Frage auch an reine Männerchöre gestellt werden sollte.»

