«Über alle Massen dankbar» : Das Ehepaar Buttigieg präsentiert Babys Penelope und Joseph

Das Ehepaar Buttigieg platzt vor Freude: Nach langem Warten können der US-Verkehrsminister und sein Mann ihre adoptierten Babys im Arm halten.

1 / 4 Herzlich willkommen Penelope Rose und Joseph August Buttigieg: US-Verkehrsminister Pete Buttigieg und sein Mann präsentierten ihre Babys am 4. September 2021 der Öffentlichkeit. Instagram/pete.buttigieg Pete und Chasten Buttigieg gaben Mitte August bekannt, dass sie nach jahrelanger Suche nach einem Adoptivkind endlich Eltern werden. imago images/UPI Photo Pete Buttigieg ist der erste offen schwule Bundesminister der USA. imago images/Pacific Press Agency

Darum gehts Pete Buttigieg und sein Ehemann Chasten sind Eltern geworden.

Auf Social Media präsentierte das Paar seine Babys: Penelope Rose und Joseph August

Der 39-jährige Buttigieg ist Verkehrsminister in den USA.

Der Shootingstar der US-Demokraten, Verkehrsminister Pete Buttigieg, und sein Ehemann Chasten haben ihren Nachwuchs der Öffentlichkeit präsentiert. Buttigieg veröffentlichte am Samstag ein Foto auf Twitter, das ihn und seinen Ehemann in einem Bett zeigt – beide mit einem neugeborenen Baby im Arm. Dazu schrieb er: «Wir freuen uns, Penelope Rose und Joseph August Buttigieg in unserer Familie zu begrüssen.» Weitere Einzelheiten zu den Babys nannte er nicht.

Vor gut zwei Wochen hatte Buttigieg bereits bekanntgegeben, sein Mann und er seien Eltern geworden. «Schon seit einiger Zeit wollten Chasten und ich unsere Familie vergrössern», schrieb der 39-Jährige Mitte August in einem Tweet. «Wir sind überglücklich, mitteilen zu können, dass wir Eltern geworden sind.» Der Prozess sei noch nicht abgeschlossen. Weitere Details nannte er zu dem Zeitpunkt nicht, sondern vertröstete auf später: «Wir können es kaum erwarten, bald mehr zu erzählen.»

Am Samstag schrieb Pete Buttigieg in einem Insta-Post: «Chasten und ich sind über alle Massen dankbar für all die freundlichen Wünsche, die uns seit der Bekanntgabe der Nachricht, dass wir Eltern werden, erreicht haben.»

Buttigieg ist der erste offen schwule Bundesminister der USA

Buttigieg hatte als Bewerber um die Präsidentschaftskandidatur der US-Demokraten für Furore gesorgt. Zuvor war er auf nationaler Ebene noch weitgehend unbekannt gewesen. Im Wahlkampf arbeitete er sich dann aber zeitweise in Umfragen an die Spitze des parteiinternen Bewerberfeldes und gewann enorm an Bekanntheit und Profil, bevor er aus dem Rennen ausstieg. Bis Ende 2019 war Buttigieg Bürgermeister einer 100’000-Einwohner-Stadt im US-Staat Indiana gewesen.

US-Präsident Joe Biden machte Buttigieg schliesslich zu seinem Verkehrsminister. Das Ressort gehört an sich nicht zu den prestigeträchtigsten, es wurde angesichts gewaltiger Infrastrukturinvestitionen in Bidens Regierung aber deutlich aufgewertet. Buttigieg ist der erste offen schwule Bundesminister der USA – und eines der jüngsten Kabinettsmitglieder in der Geschichte des Landes.

LGBTIQ: Hast du Fragen oder Probleme? Hier findest du Hilfe: LGBT+ Helpline, Tel. 0800 133 133 Du-bist-du.ch, Be ratung und Information Transgender Network Switzerland Lilli.ch, Infor mation und Verzeichnis von Beratungsstellen Milchjugend, Üb ersicht von Jugendgruppen Elternberatung, Tel . 058 261 61 61 Pro Juventute, Beratung für Kinder und Jugendliche, Tel. 147

