So sah es 2019 in Zug aus. Auch in Mollis 2025 werden über 300’000 Besucher erwartet.

Alle drei Jahre findet das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest statt. 2022 treffen sich die besten Schwinger des Landes in Pratteln. Am Samstag wurde der Austragungsort fürs Jahr 2025 bekanntgegeben. Wie der Kanton Glarus in einer Mitteilung schreibt, wird das ESAF in Mollis ausgetragen.