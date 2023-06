Sursee: Es wird einen Ansturm auf Einkaufstrolleys erwartet

In Altdorf stellten sich zahlreiche Menschen in eine lange Warteschlange, um günstige Einkaufswägeli vom Urner Hersteller KoKoTé zu ergattern.

50 Meter lange Warteschlangen innerhalb weniger Minuten

In der Innerschweiz gehen die Einkaufswägeli des Urner Herstellers KoKoTé bei Verkaufsaktionen in diversen Ortschaften weg wie warme Weggli. Beim Aktionsprogramm «Clever unterwegs», das bereits in Altdorf, Emmen, Horw, Hochdorf und Kriens stattfand, wurden die 400 Franken teuren Einkaufstrolleys für 50 Franken verkauft. «In Altdorf gab es innerhalb von zehn Minuten eine 50 Meter lange Warteschlange», sagt ein Angestellter der Firma KoKoTé. «Auch in den anderen Ortschaften waren unsere Trolleys sehr schnell weg.»