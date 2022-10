FC Luzern: «Das Einzige, was wir machen können, ist uns auf dem Platz zu zerreissen»

Darum gehts Die Spieler des FC Luzern lassen sich durch die Unruhen im Club nicht verunsichern.

Gegen GC gab es einen klaren Sieg.

Am Donnerstag kommt es zur aussergewöhnlichen Generalversammlung.

Der FC Luzern feierte am Samstagabend einen verdienten 3:1-Sieg gegen GC. Das Team von Trainer Mario Frick war überlegen und sicherte sich so den zweiten Sieg in Folge und übernahm durch den Dreier den dritten Tabellenplatz. Den Sieg feierte die Mannschaft gemeinsam mit den zahlreichen mitgereisten Luzerner Fans.

Angesprochen auf den Rückhalt der Anhänger meinte Pascal Schürpf: «Auch in Zeiten, in denen es uns schlecht ging, waren die Fans immer da. Die Energie schwappt auch auf die Spieler über.» Die FCL-Fans nutzten das Spiel einmal mehr für Unmutsbekundungen gegen Mehrheitsaktionär Alpstaeg.

Am Donnerstag kommt es in Luzern zum Showdown. Die aussergewöhnliche Generalversammlung steht an. Alpstaeg sagte der Luzerner Zeitung: «Ja, ich werde es durchziehen und den Verwaltungsrat am 3. November austauschen.» Dies trotz des grossen Widerstands der Anhänger. Beim letzten Heimspiel demonstrierte das ganze Stadion gegen die Pläne des Millionärs.

«Wollten unseren Fans eine Freude bereiten»

Die Mannschaft liess sich einmal mehr vom ganzen Wirbel nicht unterkriegen. Schürpf meinte: «Ich weiss nicht genau, was da abgeht. Das Einzige was wir machen können, ist Vollgas geben und uns auf dem Platz zu zerreissen, dies am besten mit einem Resultat, dass die Fans verdient haben.» Doppeltorschütze Sorgic meinte, dass die Unruhen ausserhalb, nicht auf den Platz zu sehen sind: «Wir harmonieren gut und wollten unseren Fans eine Freude bereiten.»

Bei der Generalversammlung vor Ort wird auch Mario Frick sein. Auf die Frage wie er es schafft, die Unruhen von der Mannschaft fernzuhalten, sagt der Liechtensteiner kurz und knapp: «In dem wir den Fokus aufs Sportliche legen. Fürs Gemüt ist es das Beste, zu gewinnen.»