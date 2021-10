Schiri-Experten dementieren – «Das Elfmeterschiessen zwischen dem FCZ und Yverdon lief nicht korrekt ab»

Der entscheidende Penalty von Yverdon. SRF

Darum gehts Der FCZ wurde von Yverdon aus dem Cup geworfen.

In den Sozialen Medien wurde das Penaltyschiessen allerdings in Frage gestellt.

Dies aufgrund einer zuvor ausgesprochenen Roten Karte.

26 Penaltys brauchte es im Cup-Kracher zwischen Yverdon und dem FCZ für die Entscheidung. Diese fiel am Ende zu Gunsten des Clubs aus der Challenge League aus (11:10 nach Penaltyschiessen). Nach zehn Elfmeter-Schützen auf beiden Seiten, kam es aber zu grossen Diskussionen. Dies, weil bei den Westschweizern aufgrund einer Roten Karte nur noch zehn Spieler auf dem Feld standen. Am Ende musste Yverdon-Goalie Mirco Salvi schiessen, FCZ-Goalie Zivko Kostadinovic wurde aber selbst nicht als Schütze aktiv.

Nach der Partie wurde auf Twitter die Frage laut, ob das Penaltyschiessen überhaupt korrekt war. Ein Nutzer schrieb: «Nach meinem Verständnis lief das Elfmeterschiessen gestern zwischen @fc_zuerich und @yverdonsport nicht korrekt ab. Laut Reglement müsste Zürich vor dem Elfmeterschiessen einen Spieler bestimmen, der vom Elfmeterschiessen ausgeschlossen wird. Das wurde nicht getan. Alle 10 Feldspieler schossen mindestens einen Elfmeter und Z. Kostadinovic nahm als Torhüter teil.»

Dabei stützt sich der User auf die Regeln des International Football Association Board (Ifab). Diese besagen: «Wenn ein Team am Ende des Spiels oder vor oder während des Elfmeterschiessens mehr Spieler aufweist als das gegnerische Team, muss es die Anzahl der Spieler angleichen und den Schiedsrichter über die Namen und Nummern aller ausgeschlossenen Spieler in Kenntnis setzen. Ausgeschlossene Spieler dürfen nicht am Elfmeterschiessen teilnehmen.»

«Das Penaltyschiessen wurde sportlich-fair ausgetragen»

Doch stimmt das? Liegt der User richtig? Auf Twitter äussern sich die Schiri-Experten von Collinas Erben zu diesem Fall. Sie klären den Vorfall auf: «Wenn eine Mannschaft mehr Spieler auf dem Feld hat, reduziert die andere die Zahl der potenziellen Schützen entsprechend. Das kann dann auch der Torwart sein. Die Regel gibt's in der Tat schon seit vielen Jahren.»

Und der Schweizer Schiri-Boss Dani Wermelinger erklärt auf Anfrage von 20 Minuten, dass beim Penaltyschiessen der Fairnessgedanke das Ziel sei: «Es sollen nie der mutmasslich beste Schütze eines Teams gegen den mutmasslich schwächsten Schützen des anderen Teams eingesetzt werden.» Ohne eine Reduktion sei das beim Cup-Spiel jedoch der Fall gewesen. Wermelinger sagt: « Beim 11. Elfmeterschuss haben beide Teams einen Schützen zum zweiten Mal eingesetzt, womit wiederum die zwei nominell stärksten Schützen gegeneinander antraten. Somit wurde das Penaltyschiessen sportlich-fair ausgetragen.»

In anderen Worten heisst das: Der FCZ hat sich dazu entschieden, dass der Torwart nicht als Schütze fungiert. Respektive wurde der Zürcher Club darauf hingewiesen, dass der Goalie nicht antreten darf. Denn: Kostadinovic hatte den Ball bereits in der Hand, ehe der Schiri intervenierte und Kryeziu zum zweiten Mal antrat. Der Twitter-User liegt also falsch, alles war korrekt.

Breitenreiter und Forte äussern sich

Der FCZ profitierte also auch im Elfmeterschiessen von der Roten Karte. Allerdings brachte es nicht viel, da sich am Ende doch Yverdon durchsetzen konnte. Nach dem Spiel sprach Trainer Breitenreiter Klartext: «Wir haben es von der ersten Minute an verpasst, einem starken Gegner Paroli zu bieten. Yverdon war uns in Sachen Einstellung und Mentalität überlegen. Auch wenn bei einem Penaltyschiessen immer Glück dabei ist, hat sich Yverdon den Sieg absolut verdient.»

Der ehemalige FCZ-Trainer Uli Forte, der nun bei Yverdon an der Seitenlinie steht, sagte gegenüber des SRF: «Ich hatte eine schöne Zeit beim FCZ, habe vor dem Spiel noch ein paar alte Mitarbeiter begrüsst. Dass wir heute weitergekommen sind, liegt daran, dass die Mannschaft unseren Plan einfach hervorragend umgesetzt hat. Das Penaltyschiessen ist immer wie Roulette. Ich bin froh, dass wir es auf unsere Seiten kippen konnten!»

Ein FCZ-Fan stürmte nach der Cup-Pleite aufs Feld und wurde hart zurückgedrängt von einem Leader der Südkurve. SRF