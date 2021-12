Für eine Nacht – Das Elternhaus aus «Kevin allein zu Haus» landet auf AirBnB

Die Übernachtungsparty soll von dem ältesten Sohn Buzz, der Kevin in den Filmen immer ärgert, organisiert werden. Das Bild oben zeigt übrigens Max. Er übernimmt in der Neuverfilmung die Rolle des vergessenen Buben.

Hereinspaziert! Für vier Fans des Films geht ein Wunsch in Erfüllung: Ein Abend in dem legendären Haus der McCallisters aus dem Film Kevin allein zu Haus.

Das Angebot gilt aber nur an einem speziellen Tag und die Anzahl der Gäste ist limitiert.

Zur Premiere der Neuverfilmung des Klassikers dürfen Gäste in dem Haus übernachten.

Pünktlich zum ersten Advent vermeldet «TMZ» , dass das Haus der McCallisters aus dem Film «Kevin allein zu Haus» bald auf Airbnb zu finden ist. Das Haus werde, genau wie im Film, reichlich geschmückt sein und ein Weihnachtsbaum fehle natürlich auch nicht. Die Grossfamilie werde auch dieses Jahr wieder verreist sein. Grund genug für den ältesten Sohn Buzz McCallister eine Party zu schmeissen. Damit soll die Veröffentlichung von «Home Sweet Home Alone» am 12. Dezember zelebriert werden und vier Gäste dürfen dabei sein. Die einmalige Übernachtung solle 25$ kosten.

Fallen für die Banditen

Wer sind die McCallisters? Eine der berühmtesten Filmfamilien der 1990er Jahre. Als sie in die Weihnachtsferien fahren, vergessen sie eines ihrer Kinder zu Hause. Kevin. Und so bleibt der Achtjährige alleine in einem riesigen Haus zurück. «Kevin allein zu Haus» erschien im Jahr 1990 und läuft seither zur Adventszeit immer wieder im Fernsehen. Der Streifen fasziniert Eltern, Kinder und die, die den Film einst gesehen haben und jetzt selber Eltern sind.