Kanye und Kim

Das emotionale Wiedersehen in Wyoming

Kim Kardashian hat ihren Ehemann Kanye West in Wyoming auf der gemeinsamen Ranch besucht. Erste Bilder zeigen, dass das erste Treffen tränenreich war.

Kim wandte sich zuvor in einem emotionalen Statement auf Instagram an die Öffentlichkeit: «Wie viele bereits wissen, leidet Kanye unter einer bipolaren Störung», schrieb Kim Kardashian, «jeder, der sich mit der Krankheit auskennt, weiss, wie kompliziert und schmerzhaft es ist, damit umzugehen.»

Kim hat ihren Mann erstmals in Wyoming besucht, wo er sich seit Wochen auf der gemeinsamen Ranch verschanzt. Die 39-Jährige wirkt verzweifelt und weint, als sie mit ihrem Mann in einem Auto heftig diskutiert.

Kim fliegt nach Wyoming

Inzwischen hat sich der 43-Jährige bei Kim via Twitter gemeldet: «Ich möchte mich bei Kim dafür entschuldigen, dass ich öffentlich über private Dinge gesprochen habe», so Kanye. Damit bezieht er sich unter anderem auf die Tweets von Anfang Woche, in denen er publik gemacht hatte, dass er schon lange eine Scheidung in Erwägung ziehe und die älteste gemeinsame Tochter North (7) eigentlich nie hätte zur Welt kommen sollen.