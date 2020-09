Bereits vier Mal bekam die Basler Polizeiwache im Clarahof dieses Jahr Besuch von werdenden Entenmüttern. Diese suchten sich jeweils die Pflanztröge auf der Dachterrasse als Brutstätte aus. Zum ersten Schlupf kam es am 28. April, wie die Kantonspolizei in der aktuellen Ausgabe ihres Personalhefts «Basilea Info» schreibt.

Gleich elf Junge brütete das Muttertier aus, wobei eines davon direkt für Aufruhr sorgte. Es sei nämlich in ein Wasserablaufrohr gefallen und musste von der Feuerwehr gerettet werden. Als die Entenfamilie wieder vereint war, wurde sie von der Polizei in der Natur ausgesetzt.

Sprung aus dem 6. Stock

Im Mai seien dann die Jungen der zweiten Ente geschlüpft und auch diese Geburt habe die Polizisten auf Trab gehalten. Eines der Bibbeli wagte nämlich den Sprung aus dem 6. Stock. «Das Entlein flog wie ein Wattebällchen durch die Luft», heisst es im Polizeimagazin. So konnte ein aufmerksamer Passant das Junge unverletzt in der Clarastrasse einsammeln.

Ein bekanntes Phänomen

Nicht so glimpflich verlief jedoch der nächste Schlupf am 14. Juni, heisst es im «Basilea Info». Die frisch geschlüpften Entlein fielen dabei den Raben, die bereits hungrig auf die Ankunft der Jungen warteten, zum Opfer. Nur zwei der Jungtiere konnten am nächsten Morgen gemeinsam mit ihrer Mutter in Sicherheit gebracht werden.