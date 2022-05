Nati überzeugt an WM: Das Erfolgsrezept der Schweizer? «Wir treten immer mit Respekt an»

Nun wartet am Dienstag Kasachstan – auch dieses Team will man nicht unterschätzen.

Die Schweiz ist überzeugend in die Hockey-WM in Finnland gestartet.

Zum WM-Auftakt und dem 5:2-Sieg gegen Italien war noch nicht alles Gold, was glänzte – das war auch den Schweizer Spielern und Trainer Patrick Fischer klar. Doch was die Nati gegen Dänemark zeigte, war stark, wirklich stark. Sechs verschiedene Spieler trugen sich in die Torschützenliste ein.