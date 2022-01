Boris «Yellow» Pfeiffer : Das ergab die Obduktion nach Todesfall von Musiker bei Corona-Protest

Nach dem Tod eines 53-Jährigen bei einer Demonstration von Gegnerinnen und Gegnern der Corona-Massnahmen in Wandlitz in Brandenburg hat eine Obduktion eine natürliche Todesursache ergeben. Das teilte die Polizei am Donnerstag in Potsdam mit. Weitere Einzelheiten nannten die Beamten nicht.