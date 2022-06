Sussex: Das erlebst du beim Wandern an der Küste von England

Etwa eine 4500 Kilometer lange Küste, die fast durchgehend bewandert werden kann. In Sussex, eineinhalb Stunden südlich von London, wo das Klima freundlich, die Hügel sanft und die Klippen steil sind, geht der Blick an guten Tagen sogar so weit, dass man die Küste Frankreichs sehen kann. Ideal geeignet, um zwischen Musicals, Museen und gutem Essen den Kopf durchzulüften.