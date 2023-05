Amsterdam Tipps: Das erlebst du fernab von Coffeeshops und Rotlicht

Nein, aber ich will unbedingt mal hin.

Nein, aber ich will unbedingt mal hin.

Ja, zum Party machen oder wegen der Coffeeshops. Ja, aber vor allem der Kultur wegen. Ja, zum Shoppen oder Schlemmen. Nein, aber ich will unbedingt mal hin. Nein und Amsterdam steht auch nicht auf meiner Bucket List.

Warst du schon in Amsterdam?

Seit Dezember 2021 fährt der Nightjet der ÖBB täglich von Zürich oder Basel in unter zwölf beziehungsweise elf Stunden nach Amsterdam. So beginnt der Städtetrip am nächsten Tag ausgeschlafen – erst recht, wenn man sich ein Bett im Schlafwagen mit eigenem Mini-Bad und Zmorge reserviert.