Waadtländer Alpen Tipps: Das erlebst du während 36 Stunden

9 Uhr: Umsäumt von leuchtenden Blättern und duftenden Trauben gehts auf dem Weinweg von Ollon nach Aigle , wo einen in Gärten und Gassen meterhohe Skulpturen der Schau «Ailyos» erwarten.

Kunst im Freien: Der «Solar» am Lac de Mayen an der diesjährigen Ausstellung «A ilyos ».

11 Uhr : Inmitten der Weinterrassen im Schatten der rebenverwachsenen Laube des La Pinte du Paradis ein Gourmet-Menü mit einem Glas hiesigen Wein geniessen – und beschwingt in den Nachmittag starten.

13 Uhr : Im Schloss gegenüber in die Welt der Chasselas-Traube eintauchen: Interaktiv erlebt man, wie die hellen Früchte ihre Süsse entwickeln und, geerntet und veredelt, als trockener Weisswein die Flaschen füllen.

Der «Conjurer» über dem Grünen an der diesjährigen Ausstellung «Ailyos».

15 Uhr: Mit viel Herzblut und kreativen Ideen verwandeln Mutter und Tochter, Christine und Stéphanie Delarze, die süssen Trauben ihrer Weinterrassen in edle Tropfen. In die Gläser eingegossen, verführt ihr Chasselas Aigle mit leicht fruchtiger Note in der Nase und trockenem, frischem Geschmack im Gaumen.