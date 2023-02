Erdbeben in der Türkei: Das erlebte unsere Reporterin

Erdbeben in der Türkei : Live-Talk – das erlebte Reporterin Lena Wilczek im Katastrophengebiet

Die 20 Minuten Reporterin Lena Wilczek begleitete Schweizer Rettungsteams bei ihrem Einsatz im Erdbebengebiet in der Türkei. Im Live-Stream berichtet sie, was sie in den drei Tagen vor Ort erlebte.