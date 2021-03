US-Moderatorin Gayle King (66) verriet am Dienstagmorgen in «CBS This Morning», dass Gespräche zwischen den Royals stattgefunden hätten.

So hat Prinz Harry (36) erstmals mit seinem Bruder William (38) und seinem Vater Charles (72) gesprochen. Moderatorin Gayle King (66) – eine von Herzogin Meghans (39) langjährigen Vertrauten – hat dies in der der Sendung «CBS This Morning» am Dienstag verraten. Allerdings sei es zu keinem wirklich klärenden Gespräch gekommen.

«Die Familie muss zugeben, dass es Probleme gibt»

Die Insider-Infos seien aus ersten Hand, denn sie habe ihre Freundin Meghan höchstpersönlich angerufen, um zu fragen, wie sie sich fühle, so Gayle King. «Und es ist wahr, Harry hat mit seinem Bruder und seinem Vater gesprochen», so die 66-Jährige. «Man hat mir gesagt, dass diese Gespräche nicht produktiv waren. Aber sie sind froh, dass sie wenigstens ein Gespräch begonnen haben.»

Es sei vor allem um den Rassismusvorwurf von Herzogin Meghan gegangen, in dem es darum geht, dass angeblich ein «Senior Royal» vor der Geburt von Sohn Archie (1) sich darüber unterhalten wollte, wie dunkel Archies Hautfarbe wohl sein werde. «Die Familie muss zugeben, dass es Probleme gibt», sagte Gayle King in «CBS This Morning». «Das ist wirklich alles, was sie wollen. Sie wollen beide ein Gespräch», so King.