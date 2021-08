20-Minuten-Reporter Philip Salzmann ist nun auf dem Gelände hinter der Einlasskontrolle angekommen. Die ersten Besucher, die die lange Schlange hinter sich gelassen haben, sind auch schon da. Entsprechend gut ist die Stimmung bei ihnen: «Es ist so überwältigend, wieder an einem Festival zu sein», sagt eine Besucherin. Und ihre Kollegin fügt an: «Jetzt muss ich so viel saufen wie sonst in zwei Jahren, weil ich letztes Jahr ja nicht kommen konnte.»