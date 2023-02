Elli Spagnolo feiert in «La Ligne» ihr Schauspieldebüt

1 / 5 Elli Spagnolo ist gerade einmal 14 Jahre alt und steht bereits vor der Kamera. 20min/Vanessa Lam Die Waadtländerin begeistert aktuell im Kinofilm «The Line» von Regisseurin Ursula Meiers und gibt damit in der Rolle der Marion ihr Schauspieldebüt. 20min/Vanessa Lam «La Ligne», wie der Film im Original heisst, ist eine Tragikomödie. Nach einem tätlichen Angriff auf ihre eigene Mutter wird Margaret (Stéphanie Blanchoud) verboten, sich dem Haus der Familie auf mehr als 100 Meter zu nähern. Margarets Schwester Marion, gespielt von Elli Spagnolo, malt am Boden eine Linie auf, damit diese sich daran orientieren kann. Youtube/Filmcoopi Zürich

Die Besetzung des Films von Ursula Meier (51), der am 16. Februar 2023 in den Deutschweizer Kinos anläuft , kann sich sehen lassen: Valeria Bruni-Tedeschi (58) spielt neben Grössen wie Stéphanie Blanchoud (41), India Hair (36) und Benjamin Biolay (50). Doch es ist die 14-jährige Waadtländerin Elli Spagnolo, die den etablierten Leinwand-Profis bei ihrem Debüt-Auftritt in der Rolle der Marion die Show stiehlt.

Wolltest du schon immer Schauspielerin werden?

Ich habe immer gesagt, dass ich Schauspielerin werden will. Aber ich habe nicht aktiv nach Vorsprechen gesucht. Ich kam völlig zufällig auf die Idee, beim Casting für «The Line» mitzumachen.

War das Filmset so, wie du es dir vorgestellt hattest?

Ganz und gar nicht. Ich dachte, dass alle Szenen in der richtigen Reihenfolge gedreht werden, aber es ist alles durcheinander. Und ich dachte, es würden weniger Leute um die Kamera herumstehen.

Wie hast du es geschafft, aus der Rolle der Marion herauszukommen und wieder Elli zu werden?

Aus der Rolle auszusteigen, ist ziemlich einfach. Ich kann mich leicht wieder in mich selbst zurückverwandeln. Nach den Dreharbeiten in meinen früheren Alltag zurückzukehren, war dagegen etwas komplizierter. Man merkt, dass unser Leben ziemlich banal ist. Das fühlt sich am Anfang ein bisschen komisch an.

Der Film wurde vor zwei Jahren gedreht. Wie ist es für dich, dich jetzt auf der Leinwand zu sehen?

Beim ersten Mal habe ich es gehasst, mich selbst zu sehen. Ich konnte den Film nicht wirklich geniessen. Ich sah all meine Fehler, all das, was ich hätte besser machen können. Aber mit der Zeit habe ich ihn immer besser gefunden und mich an dieses Gefühl gewöhnt.

Wissen deine Freunde, dass du in diesem Spielfilm mitgespielt hast?

Ja, aber ich rede nicht gerne mit meinen Freunden darüber. Das ist mir peinlich. Es ist einfach ein Teil von mir, den sie nicht kennen. Es macht mir Angst, sie sehen zu lassen, wer ich in einem anderen Leben bin. Aber sie stellen mit schon viele Fragen.

Was wirst du am meisten gefragt?

Wie viel ich verdient hätte. Und die Frage danach, wie ich es in den Cast geschafft habe.

Hast du andere Projekte als Schauspielerin?

Im Moment nicht. Ich muss zunächst die Schule abschliessen. Aber ich habe eine Agentin in Paris und ich hoffe, dass ich mit der Schauspielerei weitermachen kann.

