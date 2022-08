Cape Canaveral: Leck in der Mondrakete – Nasa unterbricht Tankvorgang

in Treibstoffleck hat am Montag den Countdown für den Start einer neuen Mondrakete der Nasa unterbrochen. Die US-Raumfahrtbehörde stoppte den Tankvorgang der Rakete, der wegen eines Gewitters vor der Küste des Staates Florida bereits mit einer Stunde Verspätung begonnen hatte. Der Testflug sollte am Vormittag (Ortszeit) beginnen. Dabei sollte zum ersten Mal seit 50 Jahren eine Raumkapsel in die Umlaufbahn des Mondes gebracht werden. (dpa)