Paris : Das erste SMS der Welt kostet mehr als 100’000 Euro

Die ersten fünfzehn Zeichen, die je per SMS-Kurznachricht versendet wurden, sind ganz schön teuer. Für die Worte «Frohe Weihnachten» zahlte ein Käufer bei einer Auktion 107’000 Euro.

NFTs sind digitale Codes, die auf fassbare Objekte oder virtuelle Güter verweisen. Es geht nicht um die Rechte an Fotos oder Videos, die man sehen kann: Diese unterliegen Urheberrechten und sind nicht Teil eines Non-Fungible Tokens. Ein NFT ist vielmehr ein digitales Abbild, das auf der Blockchain-Technologie basiert und dadurch fälschungssicher ist. Dank dieser Datenkette ist man erwiesenermassen der einzige Eigentümer oder die einzige Eigentümerin dieses Codes. Je nachdem auf was das NFT in der realen Welt Bezug nimmt, desto grösser ist seine Bedeutung.

Nach Tweet und Internet-Quellcode

Nun war also das SMS an der Reihe. Für diesen digitalen Code schätzte das Auktionshaus Aguttes die Erlösspanne auf 100’000 bis 200’000 Euro . Für 107’000 Euro griff ein nicht genannter Käufer am Dienstag zu. Er bekam nicht nur den Code, sondern auch Gegenstände – etwa einen digitalen Bilderrahmen, um die SMS sichtbar zu machen.

Verkauf für guten Zweck

Als das erste SMS der Welt am Dienstag in Neuilly-sur-Seine bei Paris versteigert wurde, befand sich einer ihrer Initiatoren 5500 Kilometer entfernt: Der Programmierer Neil Papworth, der 1992 besagte Kurznachricht in England von einem Computer an ein Handy eines Vodafone-Kollegen verschickte, lebt nun in Montreal. Was hält der 51-Jährige davon, dass das SMS jetzt ein digitales Abbild hat? «NFTs sind nicht so mein Ding, ich habe nie eins gekauft oder verkauft», sagt er der Deutschen Presse-Agentur. «Aber wenn Leute sowas kaufen wollen – warum nicht?» Dass die Auktion Geld für einen guten Zweck bringe und den Käufer glücklich mache, sei eine gute Sache.