Lange wurde es ersehnt, nun scheint das iPhone 12 endlich in greifbarer Nähe zu sein. Denn Apple hat für den 13. Oktober einen Event angekündigt, an dem das neue Smartphone vorgestellt werden soll. Im Vorfeld des Events gibt es bereits viele Spekulationen und Vorhersagen, die zum iPhone 12 getroffen wurden. Hier eine Zusammenstellung der wichtigsten.

Mehr als ein iPhone?

Gerüchten zufolge will Apple am Dienstag nicht nur ein Smartphone, sondern gleich vier verschiedene Geräte vorstellen. Es soll sich dabei laut techradar.com um das iPhone 12 Mini, das iPhone 12, das iPhone 12 Pro und das iPhone 12 Pro Max handeln.

Darüber hinaus wird erwartet, dass die neuen iPhones erstmals 5G-Technologie unterstützen sollen und über einen LiDAR-Scanner (also einen Laser-Scanner) verfügen. Spekuliert wird auch, dass sich die Bildschirmgrösse bei den neuen Geräten im Vergleich zu den älteren Modellen verändert haben soll. Diese soll je nach Gerät zwischen 5,4 und 6,7 Zoll liegen. Ausserdem wird viel Hoffnung in eine stärkere Batterie gesetzt.

Wann kommt das neue iPhone auf den Markt?

Wie viel kosten die neuen iPhones?

Laut Leaks soll sich der Preis der neuen Apple-Geräte in einem ähnlichen Rahmen befinden wie im vergangenen Jahr. So soll das iPhone 12 zwischen 749 und 899 Dollar kosten. Das iPhone 12 Pro wird laut Leaks zwischen 999 und 1299 Dollar und das iPhone 12 Pro Max zwischen 1099 und 1399 Dollar kosten. Das günstigste Gerät soll das iPhone 12 Mini sein, dessen Preis zwischen 649 und 799 Dollar liegen wird.

Wie viel an dieser Vorhersage tatsächlich dran ist und wie die Preise im Schweizer Markt aussehen werden, wird sich am 13. Oktober zeigen.

Was können wir vom neuen iPhone erwarten?

Vom Design her soll das iPhone 12 eher an ältere Geräte wie das iPhone 4 oder iPhone 5 oder an das neuere iPad Pro 2020 angelehnt sein. Denn laut Bildern, bei denen es sich um einen iPhone-12-Leak handeln soll,

ist das Gehäuse des neuen Geräts abgeflacht und in einen metallenen Rahmen eingefasst. Die Rückseite soll wie bei den neueren Geräten nach wie vor aus Glas bestehen, während die Ränder weniger abgerundet sein sollen.