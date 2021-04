Heute um 19 Uhr findet der virtuelle Apple-Event «Spring Loaded» statt. 20 Minuten berichtet live. Zu erwarten ist eine Vielzahl an Ankündigungen.

Darum gehts Um 19 Uhr findet heute Abend ein Apple Event statt.

Dieser trägt den Namen «Spring Loaded».

Im Vorfeld gibt es viele Spekulationen, was alles vorgestellt werden könnte.

Darunter befinden sich neue iPads, iMacs und AirTags.

Erst in der letzten Woche hat Apple angekündigt, dass heute Abend, am 20. April, ein Apple-Event stattfinden wird. Um 19 Uhr wird 20 Minuten diesen Event für dich live übertragen. Im Vorfeld dieses Anlasses gibt es bereits einige Spekulationen und Vermutungen, was der Tech-Gigant heute vorstellen könnte. Hier eine Zusammenfassung der spannendsten Voraussagen.

Neue iPads

Die grösste Neuigkeit, die am heutigen Apple-Event erwartet wird, ist bei den iPads zu finden. So spekulieren einige Beobachter, dass das Logo des Apple-Events eine von Hand gezeichnete Linie darstellen soll – was wiederum auf die Ankündigung eines neuen Tablets hinweisen könnte.

Konkret wird ein neues iPad mini, sowie ein normales und ein iPad Pro erwartet. Bereits im Vorfeld des Events gibt es Spekulationen dazu, dass die neuen iPad Pros mit einem mini-LED-Display und einem neuen Apple-Chip ausgestattet sein werden. Ausserdem könnte Apple einen neuen Apple-Pencil für die neue iPad-Generation vorstellen. Der letzte Apple Pencil wurde im Jahr 2018 vorgestellt.

iMac

Auch was Computer angeht, könnte Apple heute eine Neuigkeit ankündigen. So wird in Expertenkreisen ein neues iMac-Modell erwartet. Diese sollen mit dem neuen M1-Chip von Apple ausgestattet sein. Ausserdem sollen die Designs der Computer überarbeitet worden sein und in mehreren Farben erhältlich.

AirTags

Bereits seit längerem ist bekannt, dass Apple bald ein Gerät herausgeben könnte, dass wahrscheinlich den Namen «AirTag» trägt. Dabei handelt es sich um einen tragbaren Anhänger, der an verschiedensten Objekten angebracht werden kann. Der Anhänger soll schliesslich mittels Bluetooth mit einem iPhone verbunden werden können, sodass die Objekte, an welchen er angebracht ist, einfach lokalisiert und wiedergefunden werden können.

Über die AirTags wurde im Vorfeld bereits viel spekuliert. So sollen sie in zwei verschiedenen Grössen erhältlich und wasserdicht sein. Ob die AirTags tatsächlich für den Launch bereit sind, wird sich aber erst noch zeigen müssen.

Apple TV

Möglich ist es auch, dass Apple einen neuen Apple TV vorstellen wird. Dieser könnte mit einer Fernbedienung ausgestattet sein, die eine automatische Such-Funktion eingebaut hat. Dies wäre nützlich, denn Fernbedienungen gehören zu jenen Geräten im Haushalt, die besonders gerne verloren gehen. Weitere Informationen dazu gibt es allerdings noch nicht.

iOS 14.5

Das neue Operating-System von Apple wird wohl noch heute oder spätestens morgen verfügbar sein. Beinahe sicher ist, dass der genaue Release heute Abend am Apple-Event verkündet wird.

Neue iPhones?

Die Wahrscheinlichkeit, dass Apple heute Abend neue iPhones vorstellen wird, ist äusserst klein. Viel wahrscheinlicher ist es, dass das Unternehmen die neue iPhone-Generation im Herbst ankündigen wird und somit zu ihrem traditionellen iPhone-Release im September zurück kehrt.

