Big Air Festival - Das erwartet dich am Wochenende in Chur

Die kleine Alpenstadt Chur steht auf einmal im Mittelpunkt der Schweizer Sportszene. Am kommenden Wochenende findet in Chur der FIS Freeski und Snowboard Weltcup auf der Big Air Rampe statt.

1 – In Chur gibt es einen grandiosen Burger

Freunde der gepflegten Fleischküche finden ihren Pilgerort an der Planaterrastrasse in Chur. Hier befindet sich das Flavour’s . Zu empfehlen ist der Umami Burger mit Schweizer Angus Beef und Trüffelchampignons – einfach lecker. En Guete!

2 – Die Openair-Gemälde der Wandkünstler

Man staunt, dass ein Anlass wie das Big Air Festival nicht in einer der Schweizer Grossstädte, sondern in Chur stattfindet. Genauso überraschend ist, dass Chur in puncto Street-Art zu den ganz Grossen der Schweiz zählt. Mitunter dank Fabian Florin, der unter seinem Künstlernamen Bane internationale Berühmtheit erlangte. Diesen Sommer fand in Chur das Street-Art Festival statt – die meisten Kunstwerke zieren die Wände noch immer. Eine Karte mit Standorten findet sich auf der Webseite des Street-Art Festivals.