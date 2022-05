Highlight-Übersicht: Das erwartet dich beim heutigen SMA-Spektakel

1 / 37 Am 25. Mai werden in der Bossard-Arena in Zug die Swiss Music Awards verliehen. Auf den folgenden Slides siehst du alle 36 nominierten Acts. Pit Buehler Best Female Act: Beatrice Egli. CH Media Best Female Act 2: Joya Marleen. CH Media

Darum gehts

Die spannendsten Nominationen

Der Basler Sänger Zian (28) hat sich mit Hits wie «Show You» und «Grateful» an die Spitze der Schweizer Charts gesungen. Nun ist er erstmals für die Swiss Music Awards nominiert, in drei Kategorien. So hofft er auf den «Best Hit»-Titel und auf weitere Betonklötze in den Sparten «Best Male Act» und «Best Crushing Newcomer». Ebenfalls die Chance auf drei Awards hat die St. Gallerin Joya Marleen (19) – und zwar in den Kategorien «Best Hit», «SRF 3 Best Talent» und «Best Female Act». Auf letzteren Stein hoffen auch Loredana (26) und Beatrice Egli. Die 33-jährige Schlagersängerin hat darin bereits drei Mal gewonnen – 2015, 2017 und 2021. Die ganze Übersicht der Nominierten findest du oben in der Bildstrecke.

Best Crushing Newcomer

In diesem Jahr präsentiert 20 Minuten eine eigene Kategorie an den Swiss Music Awards: den Best Crushing Newcomer (BCN). Im Rahmen dessen haben wir sieben Schweizer Acts während sieben Monaten gehypt, unsere Community konnte anschliessend entscheiden, welche drei für den BCN-SMA nominiert werden: Sam Himself (21), Zian (28) und die Band We Are Ava – bestehend aus Kim Lemmenmeier (27), Nicola Holenstein (26) und Andy Schwendener (30) – gehen ins Rennen.

Das Showact-Spektakel

Neben den Nominees stehen auch die Showacts der Swiss Music Awards im Fokus. Auftreten werden der britische Sänger George Ezra (28), Newcomerin Kings Elliot (28) sowie die nationalen Grössen Naomi Lareine (28), Loco Escrito (32), Tashan (30) und Stress (44). Jüngst legten die Verantwortlichen zusätzlich mit zwei Rappern nach: XEN (32) und EAZ (28) werden ebenfalls performen.

Bauern-Amor und Moderations-Neuling

Als Nachfolger von Nik Hartmann (49), Hazel Brugger (28) und Stefan Büsser (37) rückt ein bekanntes 3+-Gesicht als Moderator nach: Bauern-Amor Marco Fritsche. Es ist ein Comeback für den 46-Jährigen, der bereits die ersten vier Ausgaben der Verleihung moderierte. An seiner Seite wird zudem «Watson»-Unterhaltungschefin Madeleine Sigrist (33) stehen und ihr Moderations-Debüt geben.

Publikums-Comeback, erstmals in Zug

Die SMA finden erstmals in der Bossard-Arena in Zug statt. Mussten die Nominierten und Acts im Vorjahr aufgrund der Corona-Beschränkungen noch vor leeren Rängen die Steine entgegennehmen und performen, dürfen sie sich in diesem Jahr wieder auf Publikum im Saal freuen. Wer sich kein Ticket im Vorverkauf sichern konnte, kann die Show um 20.15 Uhr auf 3+ live mitverfolgen.

