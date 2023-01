Streamingstarts Januar 2023: In der Comedy-Serie «Hacks» sorgen zwei Frauen für Action

«Hacks»

Sie ist eine erfahrene Comedy-Ikone, die ihren täglichen Auftritt in einem Casino in Las Vegas mit links abspult – doch ihre Gags sind nicht mehr frisch genug. So soll sie die Bühne laut dem Casino-Chef am Wochenende für jüngere Acts freimachen – es sei denn, sie stellt eine neue Show auf die Beine.