Aktualisiert vor 15h

Basel

Diesen Hygiene-Parkour durchlaufen FCB-Spieler vor dem Training

Auch wenn die Massnahmen gegen Corona in der Schweiz nach und nach gelockert werden und Sportvereine wieder trainieren dürfen, müssen sich diese jetzt um so mehr um die Sicherheit ihrer Sportler kümmern. Rene Bonk, stellvertretender Leiter Sicherheit beim FC Basel, zeigt in einem Video, wie der Fussballverein dies handhabt.

von Manuela Humbel

Vor leeren Ränger trainiert der FC Basel seit vergangenem Montag wieder im Stadion St. Jakob. Und vor leeren Rängen wird er auch spielen, sofern die Liga sich dazu entschliesst im Juni den Spielbetrieb wieder aufzuehmen. Doch bevor das Training beginnt, durchlaufen die Spieler stets einen Hygiene-Spiessrutenlauf im Bauch des Stadions.