«The Masked Singer Switzerland» Das erwartet euch in der ersten Folge

In der TV-Show «The Masked Singer» performen Promis in Ganzkörperkostümen. Ein Rateteam und die Zuschauer sollen im Verlauf der Sendung herausfinden, wer sich unter den Masken versteckt.

Am Freitagabend startet «The Masked Singer Switzerland»: Moderiert wird die Sendung, in der sich acht kostümierte Schweizer Persönlichkeiten der Show-Challenge stellen, von Alexandra Maurer.

In der ersten Liveshow begrüsst die 38-Jährige als prominenten Rategast Sänger Marc Sway (41). Gemeinsam mit dem Stamm-Rateteam Steffi Buchli (42) und Luca Hänni (26) will der Musiker den Undercover-Sängern auf die Spur kommen. «Um herauszufinden, wer unter den Masken steckt, ist ein gutes Ohr am wichtigsten: Da hilft mir meine musikalische Erfahrung nach so vielen Jahren, auch in Jurys anderer Sendungen», sagt Marc Sway. «Jede Stimme hat eine DNA, die gilt es herauszufinden. Ich hoffe, ich kann das live abrufen.»