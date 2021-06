Titel, Thronfolge & Co. - Das erwartet Meghans und Harrys Tochter Lilibet

Im Gegensatz zu ihrem Bruder, der in London geboren wurde, kam die kleine Lady Sussex in den USA zur Welt.

Die Kleine wurde am 4. Juni geboren. Damit hat Söhnchen Archie (2) nun eine kleine Schwester.

Herzogin Meghans (39) und Prinz Harrys (36) Tochter Lilibet Diana ist keine Prinzessin und in der Thronfolge auf Platz acht.

Welchen Titel die Kleine tragen wird, und wo sie in der Thronfolge steht? Hier gibts die Facts.

Der Name des Mädchens ist Lilibet Diana.

Meghan und Harry sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Die 39-jährige Herzogin von Sussex hat am Freitag, 4. Juni, ein Mädchen zur Welt gebracht. Das neueste Familienmitglied heisst Lilibet Diana Mountbatten-Windsor und kam im Santa Barbara Cottage Hospital zur Welt.

«Lili» ist auf Platz acht der Thronfolge

Wäre eine Queen Lili theoretisch möglich?

Lilibet Diana hat nebst dem britischen auch den US-amerikanischen Pass. Es besteht also die theoretische Chance, dass Lilibet Diana später einmal britische Königin und Präsidentin der Vereinigten Staaten von Amerika wird. Es ist allerdings eher unwahrscheinlich, dass die kleine Tochter von Herzogin Meghan und Prinz Harry je den Thron besteigt. Dafür steht sie mit dem achten Platz zu weit hinten und ein schnelles Vorrücken ist eher unwahrscheinlich: So besagt das royale Protokoll etwa, dass zwei Thronfolgende nicht gemeinsam im Flugzeug sitzen dürfen, denn im Falle eines Unglücks soll die Nachfolge sichergestellt werden. Eine Ausnahme – gerade bei jungen Eltern wie Prinz William und Herzogin Kate, die zusammen mit ihren Kindern königliche Touren im Ausland absolvierten –, muss bei der Queen beantragt werden.

Eine Prinzessin ist Lili noch nicht

Als Lilis Bruder Archie vor zwei Jahren zur Welt kam, vermuteten viele, dass Meghan und Harry ihrem Sohn absichichtlich kein «Prinz» vor den Namen stellen wollten, um ihm ein normaleres Leben zu ermöglichen. Dies wirkte aber nicht so im berühmten Oprah-Interview, in dem Herzogin Meghan über den Palast sagte: «Sie wollten nicht, dass er ein Prinz ist, was nicht dem Protokoll entspricht».»