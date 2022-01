Das erwartet Michelle Hunziker und Tomaso Trussardi bei der Scheidung

Was lange vermutet wurde, ist nun offiziell: Die Moderatorin und der Modeunternehmer haben sich getrennt. Mit dem Ehe-Aus stehen ihnen etliche Behördengänge bevor – so läuft alles ab.

1 / 10 Haben sich definitiv getrennt: Michelle Hunziker (44) und Tomaso Trussardi (38). Instagram/therealhunzigram Gerüchte um ein Beziehungs-Aus hielten sich schon länger. Freunde des Paares hatten die Spekulationen gegenüber «Diva e Donna» und der «Bild» schon vor Tagen bestätigt. Instagram/therealhunzigram Bereits einen Tag nach der Trennung suchte Michelle die Büros der Stadtverwaltung von Mailand auf. Italienischen Medien zufolge soll sie die Scheidung bereits eingeleitet haben. DUKAS

Darum gehts Seit 2014 sind Michelle Hunziker (44) und Tomaso Trussardi (38) verheiratet.

Im «verflixten» siebten Ehe-Jahr gaben sie kürzlich ihre Trennung bekannt.

«Nach zehn gemeinsamen Jahren haben wir beschlossen, unseren Lebensplan zu ändern», schreiben die beiden in einer Mitteilung.

Als Eheleute verfügen sie über ein Vermögen in Millionenhöhe, diverse Immobilien und haben zwei Töchter.

Rechtsanwältin Doris Reichel, die sowohl in Italien und der Schweiz tätig ist, ordnet ein, was bei einer Scheidung auf das getrennte Paar zukommt.

Nach unzähligen Spekulationen ist es definitiv: Michelle Hunziker (44) und Tomaso Trussardi (38) haben sich getrennt. «Nach zehn gemeinsamen Jahren haben wir beschlossen, unseren Lebensplan zu ändern», schreiben die beiden in einem Statement. «Unsere Trennung wird ein gemeinsamer und privater Weg bleiben. Es folgen keine weiteren Kommentare in Bezug auf die Privatsphäre unserer Familie.»

Es scheint, als ob sich die Noch-Eheleute einig seien und auf eine öffentliche Schlammschlacht verzichten würden. Doch: Bei den beiden gilt es, ein erhebliches Vermögen, Immobilien, Firmenanteile, Unterhaltszahlungen und das Sorgerecht der Töchter Sole (8) und Celeste (6) zu teilen.

Wie italienische Medien berichten, würden sich die beiden bereits im Scheidungsprozess befinden, denn aktuelle Bilder zeigen die 44-Jährige, wie sie die Mailänder Stadtverwaltung verlässt – den Ehering hat sie bereits abgelegt. «Eheverträge gibt es in Italien nicht», erklärt Rechtsanwältin Doris Reichel auf Anfrage von 20 Minuten. Weiter führt sie aus: «Auch in Italien gilt es, sich als Ehepaar in ein Trennungsjahr zu begeben. Je nachdem, wann sie die formellen Schritte eingereicht haben, ist ein Scheidungsprozess zum jetzigen Zeitpunkt gut möglich.»

Vermögen

Bereits vor der Hochzeit mit dem Modeunternehmer Tomaso war Michelle Hunziker reich. Als Moderatorin häufte sie über die Jahre Millionen im zweistelligen Bereich an. 2014 schaffte es die Bernerin schliesslich auf die Liste der 300 reichsten Schweizerinnen und Schweizer – dank ihrem Mann.

Durch die Eheschliessung mit dem Modeerben wurde sie laut Wirtschaftsmagazin «Bilanz» Mitbesitzerin eines Vermögens von 200 bis 250 Millionen Franken. Doris Reichel meint, dass die Rechtslage hier gleich wie in der Schweiz sei: «Was vor der Ehe vorhanden war, ist persönliches Vermögen. Was in der gemeinsamen Zeit erwirtschaftet wurde, muss getrennt werden – sofern keine anderweitigen Vereinbarungen getroffen wurden.»

Business

Hunziker ist seit Jahren fester Bestandteil der italienischen TV-Welt. Auch in der Schweiz und in Deutschland übernimmt sie regelmässig Moderationen von Unterhaltungsshows. Daneben arbeitet sie als Musikerin, Model, Influencerin, Autorin und Kosmetikunternehmerin. Tomaso hingegen ist als Businessman dick im Geschäft. Er ist in der Familie Mehrheitsaktionär des von seinen Eltern gegründeten Modeunternehmens Trussardi. Daneben soll er an rund 40 weiteren Unternehmen beteiligt sein. Zusätzlich betreibt er ein Sterne-Restaurant und ein Café. «Falls eine Partei während der Ehe Unternehmen gegründet oder erworben hat, geht dies je nach festgelegtem Güterstand in das gemeinsame Vermögen des Paares ein. In der Theorie müsste man entsprechend die Aufteilung gerichtlich vornehmen», erklärt Reichel.

Immobilien

Hauptwohnsitz der Familie war vor der Trennung der Trussardi-Palast in Bergamo. «Diese Immobilie wird mit grosser Wahrscheinlichkeit auch bei den Trussardis bleiben», ist sich die Rechtsexpertin sicher. Alles deutet darauf hin, denn Medienberichten zufolge soll der 38-Jährige noch immer darin wohnen, während Michelle in Mailand leben soll. Reichel ordnet weiter ein: «Bei den restlichen Immobilien muss geprüft werden, ob eine Gütertrennung vereinbart und wann sie erworben wurde. Ein Gericht würde sie entsprechend aufteilen.»

Kinder

Aus der Ehe der beiden gehen die Töchter Sole (8) und Celeste (6) hervor. «Bei minderjährigen Kindern sieht das italienische Recht im Grundsatz ein beidseitiges Sorgerecht vor. Durch ein Gericht gilt es dann, das Umgangsrecht zu bestimmen. Dabei wird stets zum Wohle der Kinder entschieden», sagt die Anwältin.

Die Mädchen sollen derzeit mit ihrer Mama leben und eine deutschsprachige Schule besuchen. «Die Kinder haben bis zum Ende ihrer ersten Ausbildung Anrecht auf Unterhaltszahlungen einer Partei. Dabei werden Kosten wie Schulgelder, Versicherungen – oder in diesem Fall auch Sicherheitskosten der Mädchen – berücksichtigt.»

Rechtsexpertin Doris Reichel führt in der Schweiz und in Italien eine Anwaltskanzlei. Sie betont, dass die Einschätzungen und Aussagen hypothetisch gemacht wurden und eine finale Einschätzung, ohne die genauen Umstände zu kennen, schwierig sei.

