Längster Flug der Welt: Dieses Essen von Singapore Airlines hilft gegen Jetlag

Wer mit Singapore Airlines die Strecke New York – Singapur fliegt, muss sagenhafte 18 Stunden und 50 Minuten totschlagen. So lange dauert nämlich der längste Direktflug der Welt. Um die Passagiere während dieser langen Zeitspanne gesund zu verpflegen, hat sich die Fluggesellschaft etwas Besonderes ausgedacht. Sie hat sich mit dem bekannten kalifornischen Spa-Resort Golden Door zusammengespannt und gesunde Menüs kreiert.

Auf der Speisekarte stehen Lachs mit Zitrusfrüchten, Kürbis-Dal sowie Fenchel-Ente mit Chow-Chow-Sauce. Zum Dessert gibt es eine Auswahl an veganem Glacé. Und als Zmorge können sich die Passagiere ein Müesli mit Haferflocken, Goji-Beeren, Heidelbeeren, Quinoa, Mandeln und Bio-Honig bestellen. Aus all diesen Gerichten – und noch vielen mehr – kann seit der Wiederaufnahme der Strecke Ende März in der Economy-, Premium- und Business-Class ausgewählt werden.