Mehrere Wochen ganz alleine in einem alten Wehrmachtsbunker zu verbringen, dazu noch völlig abgeschottet von der Aussenwelt, tönt wenig einladend. Doch als Forschende um Jürgen Aschoff, damals Leiter des Max-Planck-Instituts für Verhaltensphysiologie, genau das in Aussicht stellten, meldeten sich Hunderte Personen freiwillig. Fast 400 Menschen begaben sich in den Jahren 1965 bis 1989 in die Isolation im bayrischen Andechs.