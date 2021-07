St. Gallen - Das «fahrende Zigeuner-Kultur-Zentrum» sorgt mit Ferrari für Aufsehen

Auf der Kreuzbleiche in St. Gallen herrscht in diesen Tagen ein buntes Treiben. Kinder spielen auf dem Platz, Eltern sitzen um Gartentische, es wird Wäsche aufgehängt und Grillgeruch liegt in der Luft. Was für die meisten nach Campingurlaub klingt, ist für die Genossenschaft des «fahrenden Zigeuner-Kultur-Zentrums» normaler Alltag. «Wir sind wie eine grosse Familie, jeder hilft jedem», sagt die Leiterin Narzisse Birchler-Werro, Tochter des Präsidenten Alfred Werro.