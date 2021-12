Berühmter Mord 1963 : Das FBI veröffentlicht die JFK-Akten – und enttäuscht Hobby-Ermittler massiv

Trotz der Veröffentlichung von 1500 Dokumenten bleibt vieles im berühmten Fall im Dunkeln. Das sorgt in der Community für Ärger und lässt Verschwörungstheorien und Zweifel an der offiziellen Darlegung nach wie vor kursieren.

Verantwortlich soll Lee Harvey Oswald gewesen sein. Die Behörden erklärten, dieser habe alleine gehandelt und aus einem Gebäude nahe der Route, entlang derer der US-Präsident an jenem Tag fuhr, geschossen zu haben.

1963 wurde der damalige US-Präsident John F. Kennedy (JFK) bei einer Parade in Dallas, Texas, erschossen.

Mehr als 58 Jahre nach der Ermordung von US-Präsident John F. Kennedy hat die US-Regierung nun weitere knapp 1500 Dokumente über das Attentat freigegeben. Das teilte das US-Nationalarchiv am Mittwoch (Ortszeit) mit. Forscher äusserten sich beim Sender CNN allerdings enttäuscht über die Dokumente. Sie enthielten wenig Neues und schienen zum Teil Duplikate von zuvor freigegebenen Dokumenten zu sein, in denen nur wenige geschwärzte Worte nun veröffentlicht worden seien. Nach wie vor seien Tausende Dokumente teilweise geschwärzt oder würden ganz zurückgehalten. Auch in den Sozialen Netzwerken zeigten sich einige User enttäuscht über die magere Qualität der Dokumente.