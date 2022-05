Zweites ESC-Halbfinale : Das Finale des Eurovision Song Contest ist komplett

Die Schweiz hat sich schon am Dienstag für das Finale am Samstag qualifizieren können. Jetzt sind im zweiten Halbfinale zehn weitere Länder hinzugekommen.

Im zweiten Halbfinale des Eurovision Song Contest (ESC) haben sich weitere zehn Länder für die Endrunde am Samstag qualifiziert. Weiter kam am Donnerstagabend unter anderem die finnische Band The Rasmus mit «Jezebel». Auch der schwedische Beitrag «Hold Me Closer» von Cornelia Jakobs sowie Serbien mit Konstrakta und «In Corpore Sano» schafften den Einzug ins Finale. Ausgeschieden sind Malta, Zypern und Israel.