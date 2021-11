Schick uns deine Bilder und Videos : Das Flachland erwacht unter einer Schneedecke

Am Freitag hat es zum ersten Mal bis in tiefe Lagen geschneit. Die Schneefallgrenze sank mancherorts auf unter 400 Meter. Hat es auch bei dir geschneit? Schick uns deine Bilder und Videos.

Grosse Teile des Flachlands sind heute vom ersten Schnee bedeckt. Jedoch ist die Schneefallgrenze nicht überall gleich. In Basel fiel die weisse Pracht bis an den Rhein, während die Schneefallgrenze am Genfersee und in den Alpen zurzeit bei 800 bis 1000 Meter liegt.