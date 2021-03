Das Dampfschiff «Stadt Luzern» der Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) kehrt zurück. Am 1. Mai wird das Flaggschiff der Flotte wieder auf dem See unterwegs sein.

Am 1. Mai ist es soweit und das Flaggschiff «Stadt Luzern» der Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) wird wieder in den See stechen, teilt die SGV am Dienstag mit. Nach zweieinhalb Jahren Totalrevision ist das Dampfschiff von 1928, welches nun unter Denkmalschutz steht, bereit. Den Kurs auf dem Vierwaldstättersee wird das Flaggschiff der Flotte unter Kapitän Roger Maurer aufnehmen. Maurer war zuvor zehn Jahre mit dem Dampfschiff «Schiller» auf dem Vierwaldstättersee unterwegs. Obwohl Maurer sich auf die Fahrten mit der «Stadt Luzern» freut, fällt ihm der Abschied vom Dampfer «Schiller» schwer: «Während so langer Zeit baut sich eine ganz spezielle Verbindung zum Schiff auf. Deswegen habe ich ein lachendes und ein weinendes Auge».